Het weekend van.. Pieter Jobse

Zaterdag, 10.30 uur: De keuken opstarten

,,Zaterdag is bij ons niet per se de drukste dag van de week, maar de sfeer is wel anders dan doordeweeks. Mensen hebben de tijd, ze kleden zich leuk voor de gelegenheid. Aan ons de taak ze een topavond te bezorgen. Ik ben niet het type chef dat scheldend en briesend door de keuken stampt. Tuurlijk moet je weleens wat zeggen als het misgaat, maar ik ben vooral een teamplayer. Met z’n allen een mooie prestatie neerzetten, vind ik het mooiste wat er is.’’



Paspoort

Kent u als chef-kok bij restaurant Wilhelminapark. Geboren op 4 juli 1977 in Leidschendam. Groeide op in Maarssenbroek. Had zijn eerste kamertje aan de Jutfaseweg in Utrecht, maar verhuisde daarna voor lange tijd naar het centrum van Den Haag. Vijf jaar geleden ging hij aan de slag in het Wilhelminapark en verhuisde met zijn vriendin Maaike naar IJsselstein. Samen kregen ze dochter Fien (4), dochter nummer twee is op komst. Hun hondje teckel Sjors maakt het gezin compleet.

Zondag, 09.00 uur: Familytime

,,De zondag staat voor mij in het teken van chillen met mijn familie. Als het lekker weer is, gaan we graag richting Put Middelwaard. Dat is een mooi natuurgebied bij Vianen aan de Lek. Er lopen van die grote runderen los rond, dat vindt Fien helemaal geweldig. Onze teckel Sjors kan er lekker rennen en voor ons is het ook een fijn moment. Met elke dag die drukte en hectiek in de keuken heb ik dat wel nodig zo af en toe.’’

Zondag, 16.00 uur: Schobbejakplank

,,Het komt maar zelden voor dat we met z’n drietjes thuis eten. Dus als we zondag met z’n allen thuis zijn rond etenstijd, maken we er wat speciaals van. Een vast onderdeel is dat we bij de borrel een schobbejakplank maken. Geen idee waarom die zo heet eigenlijk. Het is in elk geval een borrelplank met allemaal lekkere hapjes uit de oven, brood met smeersels en ik maak meestal een minikaasfonduetje met daarbij kleine krieltjes met een plakje ham eromheen.’’

Zondag, 21.00 uur: Schilderen

,,Veel mensen verwachten het misschien niet van een chef-kok, maar in mijn vrije tijd schilder ik graag. Dat deed ik al toen ik in Den Haag woonde en op zolder een groot atelier had. Ik maak abstracte werken met olieverf. Eerst waren het altijd heel grote doeken, maar ondertussen ben ik vanwege het ruimtegebrek ook met kleiner werk bezig. Ooit hing mijn werk in het restaurant in Rijswijk waar ik toen werkte; wellicht dat het er hier bij het Wilheminapark ook nog eens van komt.’’



Zondag, 23.00 uur: Gerechtenbrainstorm

,,Brainstormen over nieuwe gerechten doe ik ook graag in het weekend. Met een flesje rode wijn erbij ideetjes uitwerken tussen de kookboeken en achter de computer. Bijvoorbeeld mijn gerecht met zwezerik; daar heb ik heel wat avondjes voor gezeten om de perfecte combinaties te bedenken. Uiteindelijk is het een gerecht geworden met gebakken en geglaceerde zwezerik, polenta nuggets, frisse yoghurt met kurkuma en worteljus. Dat is ondertussen mijn signature dish geworden.’’