Het weekend van... Sjoerd Raaijmakers

Vrijdag 20.00 uur - Jammen

,,Veel van mijn vrienden zijn ook muzikanten, dus het komt vaak voor dat we 's avonds bij elkaar komen om muziek te maken. Velen spelen gitaar, maar ook piano en zang zijn vertegenwoordigd. We kijken samen of iemand nog een vet idee heeft voor een nummer, maar soms spelen we ook covers van liedjes die op dat moment in ons hoofd zitten. Afgelopen week had iemand weer een paar akkoorden bedacht en toen we daar met z'n allen mee aan de slag gingen, kwamen er weer heel andere dingen uit. Dat maakt het leuk: onder het genot van een speciaal biertje en met de ideeën van andere muzikanten komt er altijd weer iets anders uit dan je alleen bedacht had.''



Zaterdag 14.00 uur - Vrienden zien

,,Ondanks dat ik ook genoeg tijd heb om mijn vrienden doordeweeks te zien, hangen we ook vaak nog in het weekend. We kijken een serie bij iemand thuis of gaan ergens in de stad wat drinken. Suits vinden we erg leuk om te kijken en als we ergens in de stad komen, is het vaak bij Het Gegeven Paard. Soms zie ik mijn vrienden ook zakelijk, om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen op muzikaal vlak. Dan is Het Gegeven Paard een goede plek om af te spreken. Vaak hebben mensen uit de muziekwereld hier afspraken en dan is het makkelijker op iemand afstappen.''



Het Gegeven Paard, Vredenburgkade 11, Utrecht.



Zaterdag 22.00 uur - Optreden

,,Ik speel al vijftien jaar gitaar en de laatste acht jaar ben ik ook gaan zingen. In 2010 had ik mijn eerste optreden. Dat vond ik zo leuk dat ik besloot dat ik muziek wilde maken. Ik heb expres geen muziekopleiding gedaan, zodat ik een opleiding heb om op terug te vallen, als ik het niet ga maken. Tot nu toe gaat het heel goed: in 2016 heb ik 87 optredens gedaan, door heel Nederland. Dat is een hele verbetering met 2010, toen ik twee optredens in een jaar deed. Mijn liedjes schrijf ik zelf, over vrijheid en dingen die ik meemaak. Ik probeer altijd positief te zijn. Er is al genoeg ellende.''



Sured treedt 22 januari op bij Klein Berlijn, Briljantlaan 5, Utrecht.



Zondag 11.00 uur - Uitgebreid ontbijten

,,Toen ik nog bij mijn ouders woonde, was dit een heilig moment in de week: uitgebreid ontbijten met z'n allen en bijpraten. Mijn vader haalde een uitgebreid ontbijt met lekkere broodjes, een eitje en croissantjes. Ondertussen ben ik het huis uit, maar met mijn vriendin probeer ik wel aan deze traditie vast te houden. In Utrecht gaan we meestal naar de supermarkt, maar als we in Breukelen zijn, kom ik nog steeds bij dezelfde bakker: Bakker Roel, waar ze heel vriendelijk zijn en van vaste klanten precies weten wat ze willen hebben.''



Bakker Roel, Markt 6 in Breukelen.



Zondag 15.00 uur - Spelletjes

,,Zeker in de winter vind ik het heerlijk om spelletjes te spelen. Vaak doen we dat bij mijn ouders, maar ook mijn beste vriend is gek op spelletjes. Ik heb van hem Kolonisten van Catan leren spelen. De eerste twintig keer verloor ik, omdat hij natuurlijk veel beter was dan ik. Het is een heel dierbare jeugdherinnering. Ik wil eigenlijk altijd wel winnen, maar bij Kolonisten van Catan moet je ontzettend veel geluk hebben en strategisch inzicht hebben. Mijn vriendin heeft dat wat meer dan ik. Dus zij wint helaas ook nog iets te vaak van me.''



Kolonisten van Catan, 32,95 euro via bol.com.