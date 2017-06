Het weekend van... Susanne Sterkenburg

In deze rubriek vertelt een bekende Utrechter aan Jette Pellemans wat hij of zij het liefste doet in het weekend.

Vrijdag, 17.00 uur

Middagborrel

,,Als het lekker weer is, zitten we op vrijdagmiddag hier regelmatig te borrelen op het stoepje om met elkaar het weekend in te luiden. Mijn werkplek is het Stadshuisje: een flexwerkplek in een oud monumentaal pandje achter het Lepelenburg. We hebben allemaal ons eigen bedrijf, maar werken veel samen. Die vrijdagmiddagborrels zijn heel gezellig en lopen dan ook geregeld uit de hand. Vorige week zaten we er om 01.00 uur 's nachts nog! Met pizza en wijn lukt dat prima."



Vaste bewoner van het Stadshuisje is dalmatiër James. Via Instagram (@dalmaatje_james) volg je zijn avonturen op kantoor.

Volledig scherm Pilates. © Curzusenzo Zaterdag, 11.00 uur

Sporten in de hittecabine

,,In het weekend ga ik altijd sporten: een rondje hardlopen of naar de sportschool. Mijn vaste fitness is de BBB Healthclub, op de Oudenoord. Daar sport je in speciale warmtecabines waar het 45 tot 50 graden wordt. Ik doe daarin een intensieve krachttraining van 30 minuten, of volg groepslessen yoga. Het is kort en zwaar, maar daarna voel je je heel lekker. De sportschool is alleen voor vrouwen. Dat was voor mij niet de reden om er te gaan sporten, al voelt het prettig niet omringd te zijn door van die opgepompte fitnesstypes.''



In de 'hot cabins' bij BBB kun je pilates, yoga of een krachttraining doen. Een proefles is gratis.

Zaterdag 14.00 uur

Met de camera de stad in

,,Wat ik het liefste doe op een vrije zaterdag is met mijn camera de stad in, al is het er de laatste tijd helaas wat minder van gekomen door de drukte rond werk en Boer zoekt Vrouw. Ik fotografeer voor de cityblog Explore Utrecht. Ik krijg dan een lijstje mee van hotspots die allemaal nog op de foto moeten. Op die manier leer ik veel Utrechtse ondernemers kennen en ben ik zelf ook weer goed op de hoogte van wat er zoal in de stad gebeurt. Ideaal!''



Explore Utrecht is op alle digitale kanalen (site, Facebook, Instagram etc.) vertegenwoordigd en staat bekend om de leuke tips over de stad.





Zondag, 12.00 uur

Koffie bij Cornelis

,,De ultieme weekend-koffiedrink-plek is voor mij Cornelis. Vanaf mijn huis in Zuilen niet om de hoek, maar ik fiets er graag voor om. Het pand op de Monseigneur van de Weteringstraat is een kruidenierszaak geweest; zo voelt het van binnen nog steeds. Ze verkopen koekjes, chocolade en leuke spullen voor in huis. Ik kom er vooral om een grote cappuccino met sojamelk te drinken met 'n huisgemaakte plaatkoek of kokosbol. Echt goddelijk.''



Achter Cornelis is het bijbehorende één-kamer hotel in een voormalig koetshuis. Per nacht 115 euro.

Volledig scherm Cinemec in Leidsche Rijn. © ANP Zondag, 20.00 uur

Filmpje pakken bij de Cinemec

,,Met mijn Pathé-kaart ga ik één tot twee keer in de week naar de bioscoop. Meestal naar de Cinemec in Leidsche Rijn, omdat dat zo lekker makkelijk is vanaf mijn huis. Bovendien hebben ze er lekkere stoelen en een goede programmering. Ik ga meestal met Wendy, een goede vriendin van mij. We houden van alle genres, behalve horror. Laatst hadden we een misser: een eenmalige vertoning van de musical Miss Saigon. 'Daar moeten we heen!', dachten we. Maar het viel zo tegen, dat we na tien minuten de zaal zijn uitgesneakt naar een andere film.''



Naast de Cinemec is nog steeds de Harry Potter-expo te zien. 7 april verwelkomde de expo de 100.000ste bezoeker.