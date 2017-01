Het weekend van... Willemien Geenen

Zaterdag 11:00 uur

Schapendrijven in Zoetermeer

,,Sinds tien maanden hebben we een jonge bordercollie, Kees. Ze komt van een schapenboerderij, haar ouders zijn allebei drijvers. Ik volg een opleiding tot schaapsherder. Eén keer in de twee weken gaan we naar Zoetermeer, waar we met schapen op pad gaan. We staan nog een beetje te stuntelen, maar Kees leert snel. Ik vind het lekker om een dag buiten te zijn en ik ben heel trots op Kees.''



Willemien en Kees drijven schapen bij Bart Dekker in Zoetermeer, waar ook regelmatig demonstraties worden gegeven.



Zaterdag 15:00 uur

Koffie in de Snorfabriek

,,Het weekend is voor mij ook een tijd om nieuwe culturele initiatieven op te zoeken. Zo belandde ik laatst bij de opening van de Snorfabriek aan de 2e Daalsewijk, parallel aan de Amsterdamsestraatweg. Het is een grote industriële ruimte waar van alles bij elkaar komt: foodtrucks, kunst aan de muur, workshops, een grote kas waar je kunt flexwerken en er is een winkel waar je allerlei Utrechtse spullen kunt kopen. Een creatief broeinest en voor mij een inspirerende plek waarvan ik hoop dat er nog meer in Utrecht op zullen poppen.''



De Snorfabriek is gevestigd in de oude Bovenbouwwerkplaats van de NS en is geopend van dinsdag tot en met zondag.



Zondag 11:00 uur

Met Kees in de bakfiets

,,We wilden graag een hond die een beetje een uitdaging zou zijn, nou, die hebben we gekregen! Kees heeft ontzettend veel energie, dus ik moet zo'n twee uur per dag met haar gaan lopen. Omdat ze nog niet naast de fiets mee kan rennen, heb ik van mijn vrienden en familie een bakfiets gekregen, zodat we naar Rhijnauwen kunnen om daar te lopen. Kees staat dan fier op de rand van de bakfiets en soms zit mijn vriend of mijn moeder ook in de bak. Nou, dan heb je wel bekijks! Mensen moeten altijd lachen als ze ons zien.''



Op de site van Theehuis Rhijnauwen staan drie routes, van 1, 3 en 5 kilometer, die ook geschikt zijn voor de hond.



Zondag 17:00 uur

Koken met de Worstendraaiers

,,Ik heb een groepje vrienden, de 'Worstendraaiers', met wie ik regelmatig kook. We zijn niet zo van de standaardkeuken, maar meer van het ruigere werk: zelf paté maken, een varken aan het spit rijgen, zelf vis roken. Zeker met dat varken aan het spit zijn we een hele tijd bezig geweest. Eén van ons had zelf het spit gemaakt met een speciaal mechanisme, waardoor het continu rond bleef draaien. Iemand anders haalde de big bij een biologische boerderij. Het resultaat was echt fantastisch, zó lekker! Zelfs de vegetariërs in de groep wilden een stukje proeven.''