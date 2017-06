Het wijsje van de Dom: Horendol of zevende hemel

Geluid waar de een horendol van wordt, kan de zevende hemel zijn voor de ander. Omdat ik bijna vijftien jaar in het Museumkwartier heb gewoond, weet ik hoe het is om tussen de klokken te moeten slapen. Hoezeer al dat geklingel en gebeier doordringt in je leven, hangt er net van af waar en hoe je precies woont. Je kunt pech hebben, zoals de klagende Utrechters, maar vooral ook groot geluk, zoals ik vroeger had.



Op mijn zolder was er een ronduit perfect evenwicht tussen alle klokken in de omgeving. Ze waren overdag beleefd op de achtergrond aanwezig, na zonsondergang waren het meditatief stemmende bakens op een dromerige reis naar het einde van de nacht. Een ex-vriendin van lang geleden vond het heerlijk dat tijdens elke vrijpartij altijd wel ergens een melodietje te horen was. Toen ik eenmaal verhuisd was, moest ik zo wennen aan de afwezigheid van klokken, dat ik heb overwogen om het geluid van een mooie zomernacht op de Sterrenwacht op te nemen en de rest van mijn leven met een koptelefoon op te slapen.