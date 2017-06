Het Zandpad was zo slecht nog niet

Tijdens een integriteitsonderzoek in het kader van de wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur, jawel) kwam vast te staan dat een adviseur van Beja een en ander op zijn kerfstok had. De goede man bleek vier keer veroordeeld voor in totaal 27 delicten, waaronder verkrachting, geweld tegen vrouwen en poging tot moord. Ook zou hij seksadvertenties hebben geplaatst namens vrouwen die daar niets vanaf wisten. Een intrigerend misdrijf waarvan mij niet helemaal duidelijk werd hoe je daar een boterhammetje mee kon verdienen. Vrouwen die niet weten dat ze prostituee zijn lijken mij geen gat in de markt.



Maar ja, wat weet ik ervan. Ik ben een leek in de rosse wereld van het 'relaxbedrijf', zoals de branche het eufemistisch blijft noemen. Terwijl die 27 delicten bij elkaar een indrukwekkend crimineel cv vormen, op basis waarvan de adviseur in kwestie vermoedelijk is aangenomen. Een gewoon bouwbedrijf als Beja kent de ins and outs van de prostitutie ook alleen van sauna De Klamme Wensput in Schuinesloot. Maar ja, als je die specifieke kennis extern inhuurt - misschien wel bij een gespecialiseerd 'relax consultancy'- heb je zo Bibob aan je broek.