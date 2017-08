'Heuvelrug moet eigen wandelvierdaagse krijgen'

Het plan is om een vierdaags evenement neer te zetten: De Vierdaagse van de Utrechtse Heuvelrug. Het moet volgens Van Dijck geen tweede vierdaagse zoals in Nijmegen worden. ,,Liever juist niet te grootschalig, tussen 2000 en 3000 wandelaars is mooi." Elke dag vertrekt een route tussen de 20 en 40 kilometer vanuit een centrale plaats naar een andere dorpskern: Driebergen, Doorn, Amerongen en Leersum. Van Dijck: ,,En tijdens het wandelen zullen in principe ook Maarsbergen en Maarn doorkruist worden."



Inmiddels heeft Van Dijck al veel enthousiast reacties ontvangen van mensen die willen helpen en meedenken, vertelt hij. ,,Ik ben op gesprek geweest bij burgemeester Frits Naafs. Ik dacht, eerst maar eens kijken of ik hem meekrijg. Straks begint hij over de belasting van de wegen of dat het niet in de evenementenplanning past. Maar hij reageerde gelukkig heel enthousiast."