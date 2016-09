Heuvelrug stemt toch voor ecoduct

D66, die eerder tegen de aanleg van de faunapassage was, stemde verdeeld. Daardoor was er een nipte meerderheid voor het veelbesproken en omstreden ecoduct. Drie D66'ers stemden voor, omdat zij verwachten dat de provincie de aanleg zonder meer doorzet. Zij hopen nu mee te kunnen praten.



Het ecoduct bij Maarn kent al een lange periode van onzekerheid. Eerder was er sprake van dat in het voorjaar van 2015 al gestart zou worden met de aanleg van het 4 miljoen euro kostende nieuwe ecoduct, dat vlak voor de bebouwde kom van Maarn komt te liggen.