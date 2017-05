High tea, geserveerd vanuit een caravan

Tot begin juli, zolang de plantenmarkt open is, mag Berendse er haar verschillende soorten thee, koffie, fris, lunches en hapjes serveren. ,,Een high tea tussen de bloemen en planten, ik vind het concept passen bij Lopik’’, zegt Caroline Berendsen.

De onderneemster woont aan de Lekdijk en kreeg daar geregeld de vraag van passanten waar ze iets konden drinken. ,,Zo is de theeschenkerij begonnen. In mijn studententijd heb ik in de horeca gewerkt. Het begon te kriebelen om daar weer iets mee te doen.’’

De Watertanden

Ze begon vier en een half jaar geleden met theeschenkerij De Watertanden, in de zwarte schuur van het Dijkhuis in Jaarsveld. Vorige maand moest ze daar weg en omdat ze niet meteen een nieuwe ruimte voor haar schenkerij kon vinden, besloot ze de zaak voort te zetten in een caravan.

De retro caravan uit de jaren vijftig vond Berendsen op Marktplaats. ,,Hij zag er niet zo mooi meer uit, maar gelukkig zaten er een koelkast en een oven in.’’ Ze verfde hem donkergroen. ,,Hij past bij de sfeer die ik wil uitstralen, met het retro servies en de geblokte kleedjes. Alle accessoires verzamel ik ook via Marktplaats en de kringloop.’’ Voor de kinderen is er speelruimte met een trampoline. De openingstijden zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Berendsen verzorgt ook feestjes en familiebijeenkomsten. In de schuur in Jaarsveld had ze daar meer ruimte voor. ,,Maar het voordeel van de caravan is weer dat ik nu ook feestjes op locatie kan doen, zoals in een boomgaard of tuin.’’