Hij is hoog én veilig: mega-glijbaan Monsterslide gaat eindelijk open

Eén middag kan er bij recreatiecentrum Down Under in Nieuwegein worden gegleden vanaf de opblaasbare, 18 meter hoge mega-waterglijbaan, de grootste in zijn soort.



Vier weken geleden stond deze MonsterSlide er ook al helemaal klaar voor. Toen durfde eigenaar SummerSlide op de valreep de baan niet vrij te geven. Men vreesde een 'productiefout'. De baan helde naar links, toen een groepje testglijders eroverheen ging.



Veilig

De afgelopen weken heeft een uit China overgevlogen expert de baan opnieuw getest. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de attractie inmiddels gecontroleerd en veilig bevonden.



De gemeente Nieuwegein verleent op basis daarvan de vereiste vergunning. SummerSlide-directeur Bart van der Schooten: ,,Er blijkt geen sprake van een productiefout. De baan is veilig. We moeten alleen niet met te veel mensen tegelijk aan één kant gaan staan. Daarvoor hanteren we heldere protocollen: beneden én boven staan medewerkers die zorgen voor de juiste dosering en spreiding. Onderaan staan ook mensen, die erop toezien dat de volgende pas gaat, als er beneden niemand meer in het water is.''



Die protocollen zijn overigens niet nieuw, zegt Van Schooten. Zij golden ook vorige maand al.