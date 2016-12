Hij is te groot: roeibaan op De Uithof gaat niet door

Celstraf voor inrijden op groep mensen in Baarn

13:54 De 34-jarige Ramona G. uit Baarn is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden voor het inrijden op een groep plaatsgenoten in de Oosterstraat in mei, en het vernielen van een auto en een ruit van een woning. Van de 9 maanden zijn er 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.