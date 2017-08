Hipste Lowlands-outfits in Utrechts museum

Update Uitgebrande Audi Lombok blijkt gestolen

11:53 Uit angst voor een ontploffing heeft de politie vannacht het publiek op grote afstand gehouden van een snelle Audi die was gecrasht op de Kanaalstraat in de Utrechtse wijk Lombok. Volgens de politie werd de auto in december 2016 gestolen in de Brabantse plaats Berlicum.