Hockeyers IJsseloever willen een ruimere jas

Hockeyclub IJsseloever in IJsselstein wil in haar zwaar verouderde en te kleine clubhuis was- en kleedlokalen vervangen. Aan de gemeente is daarvoor 560.000 euro gevraagd.

De huidige clubaccommodatie is zestig jaar oud en bovendien veel te klein. Voorzitter John Reinerie: ,,Het is zo klein dat mensen op drukke momenten zoals zaterdagochtend gedwongen buiten moeten staan en dat is met name in deze tijd van het jaar heel vervelend. Bovendien is het te klein om leuke activiteiten voor de jeugd zoals een sinterklaasfeest te organiseren.'' Ook de kinderopvang die van de huidige clubaccommodatie gebruikmaakt, is kritisch en heeft al bij HCIJ gepleit voor nieuwbouw.

De afgelopen tien jaar investeerde HCIJ en de aan haar gelieerde stichting IJsselsteinse Stichting Sportfaciliteiten (IJSS) met name in hockeyvelden. HCIJ beschikt momenteel over vier velden, die voor de helft eigendom zijn van de gemeente en voor de helft van HCIJ.

Omdat de zes was- en kleedlokalen uit 1996 echter waren afgeschreven, te klein waren en net als de clubaccommodatie aan vervanging toe, werd besloten nu ook in een nieuwe clubaccommodatie te investeren. De zes was- en kleedlokalen zijn nu nog van de gemeente, de zes grotere nieuwe was- en kleedlokalen worden eigendom van HCIJ, dat ook het beheer en onderhoud gaat verzorgen. HCIJ/IJSS investeert 1040.000 euro in de clubaccommodatie inclusief was- en kleedlokalen, waarvan 8 ton lening en 240.000 euro eigen vermogen. Reinerie hoopt dat de gemeente 60.000 euro extra wil investeren om van de functionele clubaccommodatie inclusief was- en kleedlokalen een duurzame en energieneutrale clubaccommodatie inclusief was- en kleedlokalen te maken. ,,Wij kunnen dan daardoor 100.000 euro extra investeren en dat geld door lagere energiekosten ook terugverdienen.''