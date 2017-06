‘Hoe dichter bij de windmolen, hoe groter de waardedaling van huis’

Woningen in de Utrechtse polder Rijnenburg dalen in waarde door de bouw van windmolens. Dat geldt in mindere mate voor de omliggende woonwijken in De Meern en Nieuwegein vanwege de tussenliggende snelwegen.

Dat verwacht universitair docent Hans Koster van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceerde drie jaar geleden een landelijk onderzoek naar de prijsontwikkeling van huizen na de bouw van windmolenparken. Daaruit bleek dat binnen een straal van twee kilometer van een turbine, de huizenprijzen dalen. De gemiddelde daling is ongeveer twee procent. Daarbij geldt: hoe kleiner de afstand tot de windmolen en hoe hoger de wieken, hoe groter de daling.

In polder Rijnenburg werken twee initiatiefnemers aan een plan voor zonne-energie en windenergie. Tegen windmolens bestaat veel tegenstand. ,,De waardedaling zal zich ook voordoen bij de woningen in Rijnenburg’’, zegt Koster. Voor de huizen in de omliggende woonwijken De Meern-Zuid en Nieuwegein-Galecop ligt dat anders. ,,Het is koffiedik kijken, maar ik verwacht dat er voor de woningen aan de andere kant van de snelwegen geen waardedaling is. De snelwegen leveren meer herrie dan windmolens. Ook het zicht op de windmolens is beperkt vanwege geluidswallen. Maar het hangt sterk af van de plek waar de windmolens komen.’’

Dat wil niet zeggen dat omwonenden zich geen zorgen hoeven te maken. ,,Bewoners kunnen wel degelijk overlast ervaren. Er is ook een indirect gevolg: de belevingswaarde van de polder verandert. Voor veel mensen is Rijnenburg een recreatiegebied.’’

Vertekend

Koster sprak dinsdagavond op een informatieavond van de Utrechtse gemeenteraad over de energieplannen in Rijnenburg. Hij heeft de afgelopen jaren meerdere plannen voor windmolens in Nederland gevolgd. ,,Gemeenten kunnen nooit iedereen binnen boord houden. De gemeente Utrecht organiseerde voorafgaand aan het maken van een concreet plan al stadsgesprekken en maakte een startnotitie, maar tegenstanders zullen het nooit genoeg vinden. Daarbij kan een vertekend beeld ontstaan, omdat voorstanders zich minder laten horen.’’

Gemeenten zijn verplicht om de zogeheten planschade te vergoeden, mits die boven de twee procent is. Woningeigenaren moeten zelf het verband aantonen tussen de windmolens en waardedaling van woningen. Koster adviseert ‘fatsoenlijk’ te vergoeden. ,,Communiceer duidelijk zijn over de te verwachten overlast. Schuif het niet onder vloerkleed, dan is het daarna klaar. Dat is efficiënter dan er vijf jaar over praten en er dan toch van afzien omdat het te gevoelig is. De overheid moet immers aan een energieopgave voldoen.’’