Hoe dichterbij, hoe harder de klap

Een moordpartij in Parijs of Nice heeft een grotere impact op de gemiddelde Nederlander dan de zoveelste orgie van geweld in Afghanistan, Syrië of Jemen. En bij ongevallen op bekende plekken is het niet anders.



Hoewel ongeval in deze context een wat al te lichtzinnig woord is. Dat suggereert iets onvoorziens. Een inschattingsfout. Een losgetrild moertje. Paniek om een razende wesp die door het open raam binnenvliegt. Een klein hoekje. Terwijl dit... Enfin, laat ik niet op de zaken vooruitlopen.



Huiveringwekkend

De plek waar het 'ongeluk' vorige jaar plaatshad, was huiveringwekkend vertrouwd. De A2, vlak voor de afrit naar de Zuilense ring. Het stukje snelweg dat ik vanaf mijn prille jeugd ken. Als tweebaansweg, op de achterbank van mijn vaders Simca. En, een spectaculaire wegverbreding verder, aan het stuur van mijn eigen auto.



In de binnenspiegel een glimp van mijn kinderen. Soezerig, na een lange, hete zomerdag in Vinkeveen. Gordels om, want veiligheid voor alles. Wat de impact moet zijn als het je echt overkomt, zullen alleen lotgenoten begrijpen. Maar intieme kennis van de plek waar het gebeurde maakt het onvoorstelbare voorstelbaar.



Een sukkeldrafje van 100 km per uur. Gevoelsmatig vertraagd door de breedte van de weg. De bliksem van chaos in de spiegels. En dan de raketinslag van een Golf fucking GTI die zich met ruim 237 km puur in je achtersteven boort.