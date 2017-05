Hoe goed doet burgemeester Jan van Zanen het?

Iedere werknemer moet er af en toe aan geloven: een functioneringsgesprek met de baas. En zelfs voor de burgemeester van Utrecht is dit een onontkoombaar onderdeel van zijn ambt. Volgende week maandag is het zover, maar het zal vermoedelijk niet heel erg zweten worden voor Van Zanen.

‘Een bruggenbouwer’, ‘bindend’, ‘aanspreekbaar’, ‘heeft humor en kan relativeren’, ‘is een authentiek leider’, ‘hakt knopen door als het erop aankomt’, ‘heeft een oprechte betrokkenheid bij de stad’, heeft een adequaat en relevant breed netwerk’ en ‘inspireert en stimuleert en staat boven de partijen’. Het wensenlijstje in de profielschets uit 2013 voor de nieuwe burgemeester was een lange. Maandag bespreekt de raad met Van Zanen in hoeverre de verwachtingen zijn uitgekomen.



Van Zanen, die op 1 januari 2014 begon, heeft er inmiddels ruim de helft van zijn (zesjarige) ambtstermijn opzitten. Een goed moment om eens uitgebreid te reflecteren op hoe de burgemeester te werk gaat, zo vindt de raad. Van Zanen had eerder al een functioneringsgesprek nadat hij één jaar burgemeester was. Het aanstaande voortgangsgesprek (ook wel midterm review) wordt breder opgepakt dan eerder. Tien fractievoorzitters bereiden zich hier al maanden op voor.

Vijf rollen

De bedoeling is dat tijdens het gesprek, dat achter gesloten deuren plaatsvindt, het functioneren van Van Zanen wordt besproken aan de hand van vijf rollen die hij vervult. Eén van de rollen is hoe de burgemeester het doet als burgervader. Wat dat betreft zit het wel snor met Van Zanen. Waar hij komt, wekt hij met zijn (charmante) voorkomen de sympathie van Utrechters. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar in Sterrenwijk, waar hij in gesprek ging met bewoners, die zich door de komst van nieuwkomers niet meer thuis voelen in hun wijk.

Volledig scherm Jan van Zanen en de vrijwilligers die tijdens de jaarwisseling op straat actief waren. © Angeliek de Jonge

Normaal gesproken heeft een medewerker binnen een organisatie een functioneringsgesprek met de direct leidinggevende. Maar omdat Van Zanen, als 'de baas' van de stad, niet wordt aangestuurd door een leidinggevende, voert de raad dit gesprek met hem. Niet alleen moet Van Zanen immers kunnen rekenen op het vertrouwen van de raad, zij is óók medeverantwoordelijk bij benoeming, herbenoeming en ontslag van de burgemeester. De feedback die Van Zanen tijdens dit gesprek krijgt, kan hem helpen om nog meer in zijn burgemeestersrol te groeien.

Lobbyist

Naast zijn functie als burgervader wordt ook Van Zanens rol als ambassadeur en lobbyist voor de stad Utrecht onder de loep genomen. Voor deze verantwoordelijkheid lijkt de burgemeester niet weg te lopen. Samen met de burgemeester van de andere drie grote steden heeft hij onlangs bij het rijk gepleit voor een groot investeringsplan voor de Randstad ter waarde van 35 miljoen euro om de groei van onder meer Utrecht te kunnen opvangen. Ook pleitte hij voor een rijksbijdrage voor gemeenten, zoals Utrecht, die opvang willen bieden aan illegale vreemdelingen.

Volledig scherm Burgemeester Jan van Zanen krijgt een zoen van Yvon Jaspers. De burgemeester kocht de eerste nachtzoen voor Ronald McDonald Huis. © Koen Laureij

Daarnaast laten de raadsleden zijn voorzitterschap van het college en de raad de revue passeren. Op dit punt zijn de raadsleden mogelijk wat kritischer. Algemeen bekend is dat de burgemeester geen zitvlees heeft, soms even wegloopt om te roken, en de raadsvergaderingen soms een tikje ongeduldig afhandelt. Ook is de vraag hoe de raad oordeelt over het prostitutiedossier dat onder zijn portefeuille openbare orde en veiligheid valt. Ondanks alle inspanningen is het nog steeds niet gelukt om de nieuwe prostitutiezone in Overvecht van de grond te krijgen.

Volledig scherm Burgemeester Van Zanen luistert in Sterrenwijk. © Jeroen Jumelet

Omdat de raad maar een deel ziet van wat de burgemeester doet, hebben tien fractievoorzitters de afgelopen maanden vele gesprekken gevoerd met mensen van binnen en buiten de stad waar Van Zanen als burgemeester mee te maken heeft. De uitkomsten van die gesprekken en een anonieme enquête die is rondgestuurd, hebben de fractievoorzitters gisteren met elkaar besproken ter voorbereiding op het echte gesprek van volgende week maandag, waar de burgemeester natuurlijk dan ook bij aanwezig is.

Vertrouwelijk

Maar wat er precies tijdens dit anderhalf uur durend gesprek wordt gezegd zullen we nooit weten. De griffier maakt het verslag, dat vertrouwelijk is en na ondertekening (van alleen de aanwezige fractievoorzitters) in een gesloten enveloppe in het archief wordt gedeponeerd.

De Commissaris van de Koning, Willibrord van Beek, krijgt een afdruk. Die kan het vervolgens gebruiken voor zijn periodieke klankbordgesprek dat hij regelmatig met elke burgemeester voert.

Volledig scherm Jan van Zanen op de fiets langs een beeld van nijntje. © Angeliek de Jonge