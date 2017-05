Hoe mevrouw Brouwer Annie werd

Terwijl Annie helemaal geen Annie was. Dat is te zeggen: zo heette ze van voren. Het was ook geen afkorting van Anneliese of Anniefried of Annegreet. Nee, ze werd gewoon als Annie geboren. Maar het was beslist geen vrouw die je vanaf de overkant van de straat 'hé Annie!' zou toeschreeuwen. Annie had de jovialiteit gewoon niet aan haar kont hangen. Geboren en getogen Groningse, dan krijg je dat. Tikkeltje afstandelijk. Ogenschijnlijk niet iemand die gemakkelijk ten prooi viel aan brandende hartstochten. Rationeel. Beredenerend. Bedachtzaam.