Hoe verplaats je een bunker van 1,2 miljoen kilo?

Daar ligt ie dan, de 81 jaar oude bunker van waaruit de Nederlandse verdedigers in de meidagen van 1940 de naderende vijand van de Lekdijk af hadden moeten schieten. Dat gebeurde niet: de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar de kazemat onderdeel van is, hield de Duitsers niet tegen. De oorlog kwam en ging en vele tientallen jaren lag de kazemat, grotendeels verscholen onder een laag zand, in alle rust en stilte onderaan de dijk in het weiland even buiten Nieuwegein.

Maar nu moet ie weg. Vanwege de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis even verderop. Daarvoor moet ook het Lekkanaal worden verbreed en dat gebeurt precies op de plek waar het betonnen gevaarte ligt. Dus zijn rust en stilte verstoord. Er kwamen werkmannen en grote machines, de grond werd weg gegraven, over de bunker zijn twee enorme grijze metalen klampen geplaatst en medewerkers van Mammoet zijn bezig een rood stalen portaal te bouwen waar het loodzware verdedigingswerk omhoog getild gaat worden.

Het gat waar de kazemat z'n nieuwe plek krijgt.

Sloop

Quote De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een rijksmonument. Dit stukje geschiedenis wil je niet uitwissen. Jacqueline te Lindert, omgevingsmanager Was sloop niet eenvoudiger geweest? ,,Nee'', zegt Jacqueline te Lindert, die als omgevingsmanager van Rijkswaterstaat nauw betrokken is bij het project. ,,Dat kun je niet maken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een rijksmonument. Bovendien wil je dit stukje geschiedenis niet uitwissen. De kazematten langs het Lekkanaal zijn zo'n beetje de laatste werken die voor de Waterlinie gebouwd werden, dus historisch heel bijzonder. Dat verhaal willen we vertellen.''

Verplaatsen is dus het parool. Met een gangetje van zo'n 50 meter per uur zweeft de kazemat, hangend onder het rijdende portaal, op 22 februari naar z'n nieuwe plek. De 'weg' ernaartoe is al klaar. Onder het donkere zand en de rijplaten ligt een speciaal aangelegde, 1,6 meter dikke fundering van puin, geotextiel en grondwapening.

De nieuwe plek is er ook al. In een enorm gat in de grond ligt een zware betonnen fundering. Bouwvakkers zijn in de weer met betonijzer. ,,We willen niet dat hij wegzakt in de zompige grond'', zegt Te Lindert. Een gevaar dat 81 jaar geleden ook al onderkend werd, getuige de 119 heipalen waarop de kazemat gebouwd is en die nu allemaal afgezaagd moeten worden.

Hier komt de kazemat gedraaid en iets scheef te liggen. Dat gebeurt bewust: ,,We willen niet de schijn wekken van geschiedvervalsing'', zegt voorlichter Sylvia Kramer van Rijkswaterstaat. ,,Daarom wordt de kazemat als 'objet trouvé', een gevonden voorwerp, in het landschap geplaatst.''

'Broertjes'

Hetzelfde gaat gebeuren met de twee 'broertjes' van kazemat Vreeswijk-Oost, die noordelijker langs het Lekkanaal liggen: de kazemat Schalkwijkse Wetering en de kazemat Houtense Wetering. En er zijn meer waardevolle restanten van de Waterlinie: een sluisje, een palengroep (heipalen waarop een nimmer gebouwd groepsverblijf voor militairen had moeten komen) en een restant van een duiker (onderdoorgang voor water). Het krijgt allemaal een nieuwe plek, deels in ondiep water. ,,De elementen liggen straks als museumstukken in een elegante reeks langs het Lekkanaal en zijn door wandelaars en fietsers prachtig te bekijken'', zegt Kramer. Maar in alle gevallen is ook meteen duidelijk dat de militaire restanten niet op hun oorspronkelijke plek liggen.

Quote Door de aanwezigheid van de dijk is het goed mogelijk het publiek te laten meekijken Jacqueline te Lindert, omgevingsmanager De verplaatsing van kazemat Vreeswijk-Oost wordt een publiek schouwspel. Bij de andere elementen, die allemaal voor de zomer op hun nieuwe plek moet liggen, gebeurt dat niet. ,,Maar de kazemat Vreeswijk-Oost is de eerste en bovendien is het daar, door de aanwezigheid van de dijk, goed mogelijk het publiek te laten meekijken'', zegt Te Lindert. Tussen 8.00 en 15.00 uur zijn belangstellenden welkom. Daaronder zo'n 700 scholieren van basisscholen in Nieuwegein en Houten, die deze weken via een speciaal lespakket kennismaken met de Beatrixsluis, de uitbreidingsplannen en de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Hoeveel mensen op de unieke operatie af zullen komen is lastig te voorspellen, zegt Kramer. ,,Dat hangt ook erg van het weer af. En het gebeurt doordeweeks. Maar we houden toch wel rekening met 1.500 tot 2.000 mensen.''

CIJFERS

- De kazemat Vreeswijk-Oost weegt evenveel als 1.200 auto's

- De kazemat is gebouwd in 1936

- Het gezamenlijke gewicht van kazemat en portaal is 2 miljoen kilo

- De kazemat meet 10 bij 13 bij 7 meter

- Het Lekkanaal wordt op de plek van de Kazemat Vreeswijk-Oost 120 meter breder.

- Rijkswaterstaat heeft 7,5 miljoen euro geraamd om alle elementen van de Nieuwe - - - Hollandse Waterlinie te verplaatsen en een goede nieuwe plek te geven.

- De twee andere kazematten worden iets minder ver verplaatst: zo'n 80 meter

- De nieuwe derde sluiskolk van de Prinses Beatrixsluis wordt 300 meter lang, 25 meter breed en 5,8 meter diep

- Het hele project moet eind 2019 klaar zijn

De verplaatsing in beeld: de aarde is van de kazemat verwijderd, de heipalen worden doorgezaagd, dwars door de bunker worden gaten geboord om de haken te bevestigen en dan maakt het betonnen gevaarte hangend aan het portaal de reis naar de nieuwe plek, waar de kazemat schuin wordt neergezet.

