Hoeken dicht Galgenwaard weer stap dichterbij

Op korte termijn is er een gesprek tussen initiator Jacques van der Linden van de facebookactie Hoeken dicht Galgenwaard en FC Utrecht. Van der Linden verwoordt de wens van duizenden supporters om 'tochtgaten' in het stadion te dichten zodat het geluid van de fans blijft hangen en wind en regen buiten blijven.



Ooit stond het dichten van de sta­dionhoeken op het wensenlijstje van FC Utrecht, maar directeur Wilco van Schaik laat het laatste jaar steeds weten dat de operatie te duur en te complex is.



Miljoenen

Jacques van der Linden, seizoenkaarthouder en voormalig eigenaar van transportbedrijf Hoek laat vanuit Spanje, waar hij tegenwoordig woont, weten geen genoegen te nemen met de uitleg van FC Utrecht.



,,Zo'n operatie kost geen miljoenen. Dat is echt onzin. Je kunt sponsors warm maken voor deze wens van de fans. Dan kost het helemaal niets. Integendeel; het kan inkomsten opleveren als er meer toeschouwers komen en de hoeken reclameuitingen krijgen. Iedereen is er bij gebaat dat de sfeer in het stadion verbetert. Maar bij FC Utrecht moet wel de wil zijn om er iets van te maken.''



Drieduizend supporters

FC Utrecht lijkt nu toch gevoelig voor de roep van inmiddels meer dan drieduizend supporters. Ook de supportersverenigingen SvFCU en True Support steunen de actie.



De insteek blijft volgens woordvoerder Perry Hendriks van FC Utecht om de vier hoeken te bedekken met doeken van 25 bij 25 meter. De kosten, nu geraamd om 12.500 euro per doek, kunnen eventueel via sponsoring of crowdfunding worden betaald. ,,We gaan het allemaal bespreken.''