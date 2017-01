Hoeveel mensen overleden, emigreerden en kwamen naar jouw gemeente?

Een aantal cijfers zijn opvallend te noemen: zo werden er vorig jaar in de Utrechtse Heuvelrug relatief weinig baby's geboren. Per duizend inwoners kwamen er slechts 7,7 bij. In de stad Utrecht is dit een ander verhaal, per duizend inwoners kwamen er 14,3 nieuwe Utrechters bij door geboorte.

Gemeentes waar de meeste mensen kwamen te overlijden in 2016 zijn De Bilt en Baarn (beiden 12,9 mensen per duizend inwoners). Woudenbergers (1,4) verlieten hun gemeente niet zo 'massaal' als de Utrechters (12,5). Mensen die vorig jaar vanuit het buitenland in de provincie Utrecht kwamen wonen kozen voor Utrecht (18,8), de Utrechtse Heuvelrug (16,6) en Zeist (12,6). Lopik was het minst in trek met 2,9 nieuwe inwoners per duizend inwoners.