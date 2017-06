Hoge Woerd wordt openluchttheater tijdens Zomerse Zondagen

‘Adviseur bouwer nieuwe Zandpad was zelf zware crimineel’

1 juni Een man die vier keer is veroordeeld voor 27 ernstige strafbare feiten was adviseur bij het plannen en ontwerpen van prostitutiegebied het nieuwe Zandpad in Utrecht. De adviseur, van wiens diensten beoogd bouwer Beja gebruikmaakte, is onder meer schuldig bevonden aan verkrachting, geweld tegen vrouwen en een poging tot doodslag.