Homo's hand in hand door Utrecht toch weer taboe

Mannen die als geliefden gearmd lopen, het riep 40 jaar geleden al negatieve reacties op. Ook tegenwoordig kunnen homo's en lesbiennes in Utrecht niet zo over straat. ,,Je voelt je nooit vrij.''

Het tv-programma Spuiten en Slikken nam onlangs de proef op de som en liet een presentator hand in hand met een andere man door het Utrechtse centrum lopen. De camera legde vast hoe het stel werd uitgelachen en uitgescholden.

,,We hebben dat onszelf eigenlijk afgeleerd'', bekent Utrechter Herman de Korte (65). Hij deed 40 jaar geleden precies een soortgelijke test in opdracht van homobelangenvereniging COC. Samen met zijn toenmalige vriend liep hij hand in hand door het centrum van Utrecht en dat werd allemaal op foto's vastgelegd.



Veel reacties kregen ze toen niet, weet hij nog. Maar dat was geen vrijbrief om maar hand in hand te gaan lopen. De Korte: ,,We hadden altijd een soort antenne aanstaan. Je was continu alert en voelde je niet vrij als je hand in hand liep. We hebben het onszelf eigenlijk maar gewoon afgeleerd en lopen nooit meer zo over straat. Ik sla wel eens een arm om hem heen of geef hem spontaan een zoen, maar dat is een momentopname. Ik ken eigenlijk nauwelijks homostellen die hand in hand lopen.''

Volledig scherm Herman de Korte met zijn toenmalige vriend, veertig jaar geleden. © Martijn Verbur000

Robert Kalff, eigenaar van het homocafé aan de Oudegracht is niet verrast dat het handjelopen ook tegenwoordig niet straffeloos kan. ,,Er is eigenlijk nooit een tijd geweest dat daarover géén opmerkingen kwamen.''



Kalff is op het moment single, maar heeft vriendjes gehad en datet nog steeds. ,,Ik kies mijn momenten om hand in hand te lopen: alleen als het heel druk is. Maar ik ben dan altijd op mijn hoede, mijn hele leven al. Het hoort erbij.''



Voorzitter Evert van der Veen van het COC Midden-Nederland vindt dat er in de afgelopen 40 jaar wel degelijk wat veranderd is. ,,Als je destijds klaagde over homofoob gedrag, stond je behoorlijk alleen. Nu vindt een groot deel van de maatschappij dat toch wel een probleem en keurt het af.''

Quote Ik ben dan altijd op mijn hoede, mijn hele leven al. Het hoort erbij Robert Kalff

Volgens Van der Veen is het niet zo dat het voornamelijk moslimjongeren zijn die niet kunnen omgaan met homoseksualiteit. ,,Het speelt door de hele maatschappij heen en veel is gebleven zoals het was. Vier van de vijf homoseksuele leerlingen op het vmbo durft niet uit de kast te komen en de helft van de klas wil niet naast een homo zitten.'' Van der Veen is dan ook niet geschrokken van de bevindingen van het tv-programma Spuiten en Slikken. ,,Dat is helaas niet zo. We zijn ons heel erg bewust van de situatie.''

De gemeente liet in een reactie op de tv-test weten dat Utrecht wel degelijk toont dat het ook anders kan, met The Walk of Love en de Utrecht Canal Pride. ,,We laten zien dat de straat van iedereen is.''

Quote We hadden altijd een soort antenne aanstaan. Je was continu alert en voelde je niet vrij als je hand in hand liep Herman de Korte Robert Kalff is organisator van dat laatstgenoemde evenement. Hoe vaker mensen met diversiteit worden geconfronteerd, hoe beter dat is, denkt hij. ,,Des te makkelijker voor ze om ermee om te gaan als ze het weer tegen komen.''

Volgens D66-gemeenteraadslid Anne-Marijke Podt, initiatiefnemer van genderneutrale toiletten op het stadhuis, doet Utrecht achter de schermen nog veel meer. ,,De gemeente maakt met genoemde activiteiten een terecht punt. Daarnaast wordt er gelukkig heel veel gedaan aan mentaliteitsverandering. Er wordt veel voorlichting gegeven op scholen, al zou ik graag zien dat we daar nog jonger mee beginnen. Als je lacherige pubers wat probeert te leren, ben je al wat laat natuurlijk.''

Kroegbaas Kalff is het daarmee eens. ,,We moeten kinderen zo jong mogelijk voorlichten en laten zien dat er meer is. Maar die voorlichting moet dan wel voor alle scholen verplicht zijn.''

Discriminatie

Ook wordt er bij de politie aan verandering van mentaliteit gewerkt, weten Podt en COC-voorman Van der Veen. ,,Nog niet iedere agent is ervan doordrongen dat een aangifte na een scheldpartij tegen homo's als discriminatie verwerkt moet worden, maar we nemen dat heel serieus.''



Volgens Van der Veen zit zowel de politie als het Openbaar Ministerie er bovenop. ,,Maar dan moet er wel aangifte gedaan worden.'' Als er wat gebeurt, dan doet Kalff daarvan zelden aangifte. ,,In het verleden deed de politie er niks mee. Ik ben mogelijk wat cynisch geworden.''



Utrechter Herman de Korte is dat niet. Hij loopt nog steeds niet hand in hand met zijn huidige partner Adrie de Mol (58), maar hij zou er nu niet meer voor terugdeinzen om een misstand bij de politie te melden. ,,Ik weet zeker dat ze nu achter ons staan.''

Quote Nog niet iedere agent is ervan doordrongen dat een aangifte na een scheldpartij tegen homo's als discriminatie verwerkt moet worden, maar we nemen dat heel serieus