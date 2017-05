Homo's vanaf brug bekogeld met stenen

Vier jongens van veertien, vijftien jaar hebben donderdagmiddag een bootje met drie homoseksuele mannen met stenen bekogeld, bespuugd en uitgescholden. Dat zegt Ingeborg Huisman, die zelf lesbisch is, en het zag het gebeuren. Ook dit gebeurt in Utrecht, zegt ze woedend.

Huisman is nog ontdaan. Met haar zoon van negen was ze aan het varen op de Minstroom, in de buurt van de Abstederdijk. Over het watertje liggen een paar lage bruggen. ,,Ik kwam een boot met drie homo's tegen'', vertelt ze. ,,Die hadden het heel gezellig. Ik voelde aan mijn water dat dit niet goed zou gaan. Zeker toen ik vier rotjochies op een brug zag staan. De homo's werden uitgescholden en bespuugd.''

Bij een volgende brug werden de mannen ook nog met stenen bekogeld. ,,Ik zag dat één van de jongens stenen had gevonden. Toen vreesde ik al het ergste. Het is een wonder dat niemand gewond is geraakt. Ik zag haat in de ogen van de jongens, heel eng.''

Eenmaal aan de kant wilde Huisman graag aangifte doen, samen met de drie mannen. Die twijfelden heel erg. ,,Het was allemaal niet erg, we worden wel vaker uitgescholden, vertelden ze. En dat vind ik erg. Het wordt al heel normaal gevonden dat we het accepteren. Dat kan niet.''