Homobeweging viert, ondanks plensbui, de liefde in de binnenstad

gouden pollepel Franse keuken, Hollandse missers

14:50 De Monnikendam. Veel karakteristieker tref je ze niet in Amersfoort. En bekender ook niet, want iedere keientrekker weet De Monnikendam te vinden. Niet te verwarren met Monnickendam, 60 kilometer verderop. In naam van de Pollepel, doe open die poort!