Hond Chica ontregelt verkeer op A12, komt met de schrik vrij

Chica was bij een achtervolging van een konijn op de A12 terechtgekomen en belandde in het drukke verkeer van de ochtendspits. Tot grote ontzetting van een groot aantal bestuurders.



Zoals bij Ingrid Schouten. Zij was vanmorgen op weg naar haar werk. Net voorbij de parkeerplaats Haarrijn zag ze de hond lopen. ,,Die was in paniek. En ook erg zielig. Het verkeer raast daar met 120, 130 kilometer per uur langs. Ik ben erg blij dat het goed is afgelopen. Het beest, zo hoog tot mijn knie, was bang. Dat was goed te zien.’’