Hondenschool uit Rhenen leert baasjes mond-op-snuit

„In grote lijnen gaat het eigenlijk net zoals bij mensen”, zegt Marlies de Bruin van Canis Cunerae. „Als het hart stopt bij een hond moet je adem inblazen via zijn snuit en ook hartmassage toepassen. Of het nu gaat om een grote herder of een kleine chihuahua." Dat is een van de dingen die cursisten gaan leren op vijf woensdagavonden in februari en maart.