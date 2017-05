Honderd uur dienstverlening voor bezit illegaal vuurwerk

Willem Janssen: dertien seizoenen, elfde keer play-offs

14:02 Geen eredivisiespeler is zo verbonden met de play-offs als Willem Janssen. De kapitein van Utrecht gaat in het tweeluik met AZ op voor zijn zevende poging om via het competitietoetje een Europees ticket te pakken. ,,We gaan pakken waar we recht op hebben.’’