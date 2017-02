Honderden aanmeldingen om met AD achter schermen FC Utrecht te kijken

,,Mijn neef Youri van 19 jaar zou ik deze dag enorm gunnen. Toen hij 14 jaar was, werd er een tumor ontdekt aan zijn scheenbeen. Hij heeft een gecompliceerde operatie ondergaan en een jaar moeten revalideren. Daarna is opnieuw een tumor in hetzelfde been ontdekt en is hij is weer geopereerd. Hij heeft toen een poos gerevalideerd in de Hoogstraat in Utrecht. In die periode ging hij af en toe naar de thuiswedstrijden van FC Utrecht en daar is de liefde voor de club ontstaan. Sinds dit seizoen heeft hij een seizoenskaart. Het zijn zware jaren geweest voor hem. Ik weet zeker dat hij het fantastisch zou vinden om een dagje mee te kunnen lopen!’’

Het is één van de honderden reacties die Ard Schouten, FC Utrecht-watcher voor deze krant, ontving op de oproep om een dagje mee te lopen bij een thuiswedstrijd van de FC Utrecht. Schouten is verrast door de massale belangstelling en de drijfveren om hem een dagje op de perstribune en in de catacomben te volgen. ,,Je krijgt aangrijpende verhalen te horen, maar ook reacties van supporters die spelers en trainer even willen laten weten hoe zij erover denken.’’

,,Ik zou graag een dagje meelopen want ik wil Ard graag wijzen hoe Yassin Ayoub verschrikkelijk overschat wordt en wat meer geprikkeld moet worden door de media om het aantal domme keuzes en levensgevaarlijke passes van hem te verminderen’’, mailt FC Utrecht-supporter Sven Erich uit Soest.

Ook van ver buiten Utrecht zijn er reacties. ,,Een dagje meelopen zou een enorme boost geven aan mijn supportersbeleving. Ik ben als geboren en getogen Zeeuw in 2001 FCU-supporter geworden . Jaren terug verhuisde ik naar Utrecht, voor FCU. Het zou dan ook fantastisch zijn om de club vanuit hier ook te leren kennen’’, aldus Remco de Poorter.

Catacomben

Hester mailt: ,,1. Omdat ik al jaaaaaaaaren de club volg en support bij thuiswedstrijden, uitwedstrijd, online en in het stadion. 2. Omdat ik stiekem gewoon heel erg nieuwsgierig ben naar hoe zo’n dag er precies uitziet en hoe het er in de catacomben aan toegaat. En last but not least: 3. Omdat ik dan een nog grotere held ben in de ogen van mijn zoon, die ook groot FCU-fan is.’’