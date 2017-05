Honderden kinderen zingen in Tivoli voor ouders en minister

Honderden kinderen van de Overvechtse basisscholen Mattheus en Op Dreef gaven maandag een concert in TivoliVredenburg, samen met het Utrechtse Rosa Ensemble. Minister Jet Bussemaker was een van de toehoorders in de volle Grote Zaal, waarin ook veel ouders zaten.

Volledig scherm Honderden kinderen uit Overvecht traden gisteren en vandaag op in TivoliVredenburg. © ANP

Kimmily (11) uit groep 8 van Op Dreef was al zenuwachtig toen ze ’s ochtends opstond. ‘Mamma, ik ga vandaag optreden’ was het eerste wat ze tegen haar moeder had gezegd. Met de bus waren de kinderen van school naar TivoliVredenburg gereden voor het 40 minuten durende concert.

Net als Hajar (11) uit groep 7 van Op Dreef zong Kimmily een stukje solo. ,,Alles wordt licht en ik zie de aarde...’’, zingt ze voor. ,,Het was best spannend omdat we niet precies wisten wanneer we moesten beginnen.’’ ,,De microfoons werkten niet’’, vult Hajar aan.

MuziekRoute

In totaal treden maandag en dinsdag zo’n 1500 kinderen van vijf Utrechtse basisscholen op in het kader van de MuziekRoute, een in 2011 gestart project van het Utrechts Centrum voor de Kunsten om (allochtone) kinderen in een achterstandswijk kennis te laten met muziek. In twintig weken leren ze een instrument bespelen, samen een lied te spelen of te zingen, zoals de gospel Baba Yetu of een nummer dat gebaseerd is op de hit Jungle van Broederliefde. Met de andere scholen was onlangs al geoefend in TivoliVredenburg.

Quote Mijn missie is om alle kinderen in 2020 weer muziekonderwijs te geven Jet Bussemaker, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Twan Stekelenburg, saxofonist van het Rosa Ensemble, is al drie jaar betrokken bij de MuziekRoute. ,,Ik doe veel projecten met orkesten met basisschoolleerlingen. Je ziet dat de kinderen op het podium in een soort ‘optreedmodus’ komen: met volle overgave presenteren ze zich. Door op te treden kun je iets voor anderen betekenen.’’

Minister

Voor demissionair minister Bussemaker is de MuziekRoute een voorbeeldproject. ,,Voor de ontwikkeling van de kinderen is muziek maken heel belangrijk. Ze leren samenspelen. Muziek verbindt mensen met verschillende achtergronden. Mijn missie is om alle kinderen in 2020 weer muziekonderwijs te geven. Ik zal mijn opvolger volgend jaar meesleuren naar de MuziekRoute in Utrecht.’’