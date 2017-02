Honderden tekenen online condoleanceregister Dick Bruna

Brandpunt maakt reportage over vier Utrechtse wijken

14:52 Het televisieprogramma Brandpunt maakt in de aanloop van de verkiezingen een driedelige serie, waarvan de eerste uitzending geheel in het teken van Utrecht staat. In de uitzending laten vier bewoners uit Overvecht, Leidsche Rijn, Ondiep en Lombok zien wat er in hun wijk speelt. Wat gaat er goed en wat moet meer aandacht krijgen?