Honderden Zenit-supporters verwacht in Utrecht, overleg over opvang

Tijdens het driehoeksoverleg wordt ook besproken of in de stad weer een aparte fanzone wordt ingericht voor de supporters van Zenit. Vorige maand was dat het geval op de Jaarbeurs, waar de supporters van Lech Poznan werden opgevangen. Zeker 100 agenten waren die dag op de been in de stad om confrontaties tussen supporters van beide clubs te voorkomen.

Tijdens de wedstrijd geldt weer een alcoholverbod in stadion Galgenwaard. Dat verbod geldt niet voor aanvang van de wedstrijd in het supportershome.

100 fans naar Sint-Petersburg

Een week later wordt FC Utrecht in Sint-Petersburg gesteund door circa 100 supporters. Een kleine 50 supporters hebben zich opgegeven voor de reis die is georganiseerd door de supportersvereniging van FC Utrecht. De rest van de fans heeft de reis zelf geboekt. Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging, sprak eerder de hoop uit dat er zo'n 300 fans zouden meereizen. „Maar de reis naar Sint-Petersburg is duur en vergt nogal wat voorbereiding omdat een visum nodig is. Dan is 100 een mooi aantal.”