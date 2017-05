Hondje overlijdt na schoppen, dader vol berouw

In 2014 overleed de vader van Tony. Monty en haar moeder werden toen echte maatjes, vertelt Tony. ,,Maandagmiddag wandelde mijn moeder met Monty en mijn zoon van vier in het park Rokke Bogaard in Nieuwegein. Monty loopt daar altijd los.'' Op een gegeven moment was Monty even uit het zicht en hoorde de moeder van Tony dat de hond een andere hond aan het uitdagen was. Het baasje van die hond gaf Monty vervolgens zo'n harde trap dat die door de lucht vloog.