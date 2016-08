Hoog Catharijne speelt grote rol in VPRO-serie

In een van de afleveringen staat Hoog Catharijne centraal. Dat het Utrechtse straatbeeld door het winkelcentrum in de jaren '70 nogal is gaan veranderen weet iedere Utrechter. Maar hoe het er precies uit zag en hoe het straatbeeld veranderde heeft de VPRO nu mooi inzichtelijk gemaakt.



Met behulp van historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken is bijvoorbeeld te zien hoe een Utrechtse straat veranderde in een parkeergarage van Hoog Catharijne. De animaties laten zien wat er wel en niet meer zichtbaar is van het Utrecht van toen en nu.



De serie, die wordt gemaakt door dezelfde producent als het goed bekeken programma Nederland van Boven, is voor het eerst te zien vanaf 3 november op NPO1. Wanneer de aflevering over Utrecht te zien is heeft de omroep nog niet bekend gemaakt.