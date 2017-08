Hoog Catharijne vraagt toch vergunning aan voor betonblokken

Niet enthousiast

De gemeente reageerde niet enthousiast. Het dreigingsniveau geeft geen aanleiding om de maatregel te nemen, betoogde het stadsbestuur. Vandaag volgde dus overleg. Volgens de gemeente gebeurde dat op een 'constructieve' manier. Later wordt duidelijk of de vergunning wordt verleend. Utrecht kijkt daarbij onder meer naar de toegankelijkheid voor de hulpdiensten en bezoekersstromen bij grote drukte.



Edwin Bakker, hoogleraar Terrorisme aan de Universiteit Leiden, zegt dat het duidelijk is dat de betonblokken bij Hoog Catharijne moeten voorkomen dat er met een vrachtwagen naar binnen wordt gereden. Hij adviseert in algemene zin terughoudend te zijn met het plaatsen van barrières. ,,Je moet goed weten of sprake is van een concreet doelwit. Het moet duidelijk zijn waarom de maatregel wordt genomen. Want anders komt de vraag: waarom de volgende winkelstraat ook niet afsluiten? Je kunt niet de hele stad dicht zetten.''