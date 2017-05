Hoog Catharijne weigert honden. Maar mag dat wel?

De huisregels van Klépierre laten niets aan duidelijkheid te wensen over, maar het hondenverbod dat zij hanteert, is in ieder geval volgens de VVD in strijd met de geldende regels. In 1971 werd al afgesproken dat de voetgangerstraverse tot openbare weg werd verklaard, waar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente geldt. En die verordening staat honden op de openbare weg toe, mits aangelijnd.



Burgemeester Jan van Zanen beaamde eind vorig jaar in de gemeenteraad van Utrecht na vragen over de kwestie, dat de bewakers in Hoog Catharijne inderdaad niet in kunnen grijpen als iemand voet bij stuk houdt en mét hond het winkelcentrum in wil. 'Trigion (bewakingsdienst van Kléppiere) kan overtreders aanspreken, maar niet bekeuren. Politie en gemeentelijke handhavers treden uiteraard niet op tegen overtreding van de huisregels van Hoog Catharijne', zei Van Zanen destijds op vragen van de VVD, twee dagen na dierendag.



Van Zanen zag echter geen noodzaak in te grijpen. 'Als men persisteert, zullen wij in gesprek moeten gaan en de feiten uit 1971 moeten oprakelen', zei van Zanen toen. Maar ook nu ziet de gemeente 'geen reden om andere afspraken te maken met Klépierre over hun eigen huisregels die al langere tijd bekend zijn', laat een woordvoerder weten.