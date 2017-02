Hoogoplopend conflict tussen pachter en Dorpshuys in Cothen

Het Dorpshuys in Cothen zit enkele dagen dicht vanwege een hoogoplopend conflict tussen het bestuur van de stichting Dorpshuys en de exploitant met wie het pachtcontract met ingang van vandaag is opgezegd. Doordat hij zijn spullen nog niet verhuisd had, kan de nieuwe pachter nog niet beginnen.

Vanochtend stonden de pachters Herman Maartens en zijn partner Bonnie Macco voor een dichte deur van het Dorpshuys. Ze konden er niet meer in want Harrie van Impelen, bestuurslid van het Dorpshuis, had nieuwe cilindersloten op de deur gezet. Het echtpaar had geweigerd mee te werken aan de verhuizing van hun spullen uit het Dorpshuys en wilde ook de sleutels niet inleveren. Het contract was door het bestuur opgezegd met een in acht genomen opzegtermijn van drie maanden. Maartens en Macco hebben de afgelopen zes jaar de horeca in het Dorpshuys geëxploiteerd.

Onrechtmatig

Omdat de betalingsachterstand van de pachters volgens het bestuur torenhoog is opgelopen, heeft het bestuur de pachtovereenkomst opgezegd. Herman Maartens wil niet reageren. Wel heeft hij het stichtingsbestuur laten weten het besluit juridisch aan te vechten doordat het volgens hem onrechtmatig is.

,,De betalingsachterstand was zo fors dat we niet anders kunnen. We zijn het beu en gaan ervoor zorgen dat de zaak opnieuw op de rit komt te staan'', zegt Harrie van Impelen. Kevin Jansen van cateraar Food 'n' Mood uit Houten, gaat vanaf maandag met de exploitatie van de horeca beginnen. Goedschiks of kwaadschiks, dan moeten Maartens en Macco al hun spullen verwijderd hebben. Jansen betaalt een pachtsom van 1400 euro per maand.

De eerste gebruiker van het Dorpshuys die last heeft van het pachtersconflict, is de gemeente Wijk bij Duurstede. Die had vanavond een informatieavond over de bouwplannen van twaalf woningen aan de Kromme Stelakker willen houden. ,,Wij wijken uit naar het Dienstencentrum. Het enige nadeel voor de bezoekers is dat we geen koffie en thee kunnen aanbieden'', zegt gemeentewoordvoerder Karin Borsje.