Hooibalen in brand langs parallelweg A27

Naast de smeulende hooibalen is ook een stuk van tien vierkante meter berm langs de Lekdijk gaan branden. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. ,,Met deze warmte is het erg lastig om het vuur te blussen'', laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio Utrecht weten. ,,Daarom is onder meer een schuimblusser gekomen, die heeft meer inhoud. We doen ons uiterste best om de brand te blussen, maar dat heeft nog wel even tijd nodig.''