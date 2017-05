Een dag na het echec in Alkmaar likken spelers en supporters hun wonden. De 3-0 nederlaag tegen AZ heeft er behoorlijk ingehakt, maar sommige fans geloven nog in een ontsnapping. ,,Er zijn wel gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Laten we hopen op het wonder van Galgenwaard.’’

Jeroen Logtenberg en zijn zoon Mick uit Nieuwegein staan vrijdag op trainingscomplex Zoudenblach te wachten op de komst van de selectie van FC Utrecht. Omdat het vakantie is, zijn meer ouders met hun kinderen op de training van FC Utrecht afgekomen. ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld’’, zegt Jeroen Logtenberg ,,Opnieuw dreigt het seizoen uit te lopen op een anticlimax. Maar Mick wil graag nog een handtekening op zijn FC Utrecht-shirt scoren van de vertrekkende Sebastien Haller. Daarom zijn we naar de training gekomen.’’

Mick is geschrokken van het optreden van FC Utrecht in Alkmaar. ,,Zo slecht heb ik ze lang niet zien spelen. Ze kwamen zelfs goed weg met 3-0. Het had ook zomaar 5-0 voor AZ kunnen worden.''

Selectie

Quote Wie het nu al opgeeft, kan beter zondag lekker in de zon gaan zitten en niet naar het stadion komen Teun den Hartog, voorzitter supportersvereniging FC Utrecht Op dat moment klapt de deur open van de kleedruimte van Zoudenbalch. Aanvoerder Willem Janssen komt als eerste naar buiten. Hij groet de aanwezige fans vriendelijk, maar loopt meteen door naar het parkeerterrein. Een deel van de selectie onder wie Sebastien Haller, Sofyan Amrabat en Sean Klaiber volgen de aanvoerder. De teleurstelling is van de gezichten af te lezen. De spelers stappen in de auto’s om in het krachthonk bij het stadion een training af te werken. Kort daarna fietst trainer Erik ten Hag langs de supporters. Hij maakt het ritje naar het stadion per mountainbike. De rest van de selectie traint op het gras van Zoudenbalch. Een korte warming-up, gevolgd door een rondo en wat afwerken op het doel. Er wordt zo nu en dan weer gelachen door de spelers op het veld.

Sprankje hoop

Jeroen en Mick Logtenberg hebben nog een sprankje hoop op een goede afloop voor FC Utrecht. ,,Ik geef ze 40 procent kans’’, zegt Mick. Zijn vader knikt. ,,Als ze snel scoren kan het, maar ze zullen meer risico moeten nemen dan normaal en dan kan een tegendoelpunt van AZ fataal zijn. Ik houd toch wel mijn hart vast hoor.’’ Jeroen Logtenberg zag vorig jaar zijn club de bekerfinale en de finale van de play-offs verliezen. ,,Op het moment dat het echt moet, gaat het steeds net mis. Wat zou het mooi zijn als FC Utrecht zondag die trend een keer doorbreekt.’’

Vader en zoon Logtenberg zien hun club dit weekeinde voorlopig voor het laatst live, want ze verhuizen deze zomer naar Florida, waar ze al twaalf jaar woonden voordat ze een paar jaar geleden terugkeerden naar Nieuwegein. ,,Laten we hopen op een Houdini-act’’, zegt zoon Mick. ,,Het wonder van Galgenwaard, of The Great Escape.’’

Schaduwbestuur

Boven bij de kantine zit het schaduwbestuur zoals gewoonlijk het reilen en zeilen van de club door te nemen. De oudere mannen, dagelijks op Zoudenbalch aanwezig, lijken te berusten. Natuurlijk bestaan er voetbalwonderen. ,,Maar helaas niet in Utrecht’’, merkt John op.

Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging FC Utrecht, weigert de handdoek nu al in de ring te werpen. ,,Als je daar met 3-0 kan verliezen, kun je in Utrecht ook met 3-0 van ze winnen. Natuurlijk wordt het lastig, zo realistisch moet je zijn. Maar wie het nu al opgeeft, kan beter zondag lekker in de zon gaan zitten en niet naar het stadion komen.’’