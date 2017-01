Koffie, fastfood uit Hawaii en ‘n bruin café zonder bar

Nieuwe koffiebars, cafés en restaurants schieten als paddenstoelen uit de grond. In de binnenstad èn in de wijken floreert de horeca.

De Fabrieksbar, Brun Café, Pickles&Wines, Café Brutal, Dikke Dries Oost, De Wachtkamer, De Zagerij, Poké Perfect; zomaar een greep uit nieuwe cafés en restaurants die deze maand hun deuren openden of dat een dezer dagen gaan doen. Het lijkt alsof de bomen weer tot aan de hemel groeien voor de Utrechtse horeca.

Quote Er wordt weer meer buiten de deur gegeten en dat is goed voor de horeca. Erik Derksen, Horecaondernemer ,,Mwah, dat is misschien wat overdreven’’, zegt Erik Derksen, horecaondernemer en voorzitter van de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Het gaat de goede kant op, dat zeker. Er wordt weer meer buiten de deur gegeten en dat is goed voor de horeca. Maar je ziet ook een heel ander soort horeca ontstaan in de stad. Koffiebars waar vooral jonge mensen zitten te werken zijn niet meer te tellen in de stad. Daarbij zie je de tendens dat jongeren tegenwoordig veel vaker buiten de deur gaan eten.’’

Dat levert de horeca niet per definitie meer omzet op, nuanceert Derksen, eigenaar van Buurten, Buurten in de Fabriek en de pas geopende Fabrieksbar. ,,Waar wij vroeger misschien één of twee keer per maand buiten de deur gingen eten, daar zie je dat jongeren nu wekelijks of vaker doen. De nieuwe jongeren generatie besteedt dan per keer wel aanzienlijk minder dan wij vroeger deden.’’

Nog zo’n trend volgens Derksen. Koffie drinken en werken buitenshuis. De Bagels and Beans, Coffee Company’s en Bar Betons rukken op in Utrecht. ,,Waar onze moeders vroeger met de buurvrouw een bakkie deden, daar doen ze dat nu bij een koffiebar op de hoek. Daar speelt de horeca op in.’’ Net als werken in de koffiebar. Laptop uitgeklapt en kop koffie erbij.

Wijken

Zelf heeft Derksen nu ook een eigentijds horecatentje geopend. De Fabrieksbar, in de oude sluiswachterswoning aan het Merwedekanaal, pal naast zijn café-restaurant Buurten in de Fabriek. ,,Het is een relatief kleine ruimte waar je met maximaal 70 mensen een feest kunt geven, maar er is ook een vergaderruimte voor 18 personen.’’

Derksen verwacht er veel van, net zoals hij denkt dat de horeca zich vooral in de wijken gaat manifesteren. ,,De binnenstad raakt inmiddels redelijk vol’’, is zijn persoonlijke mening. In de binnenstad, waar zich steeds meer horeca vestigt, zie je vooral hippe en nieuwe concepten ontstaan. Zo ziet binnenkort Poké Perfect in Korte Jansstraat het licht: fastfood uit Hawaii, overgewaaid uit Californië.