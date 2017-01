Horecabaas voor de rechter om brand bij concurrent in Rhenen

De 30-jarige Rhenenaar, geboren in Afghanistan, was nog maar net in Nederland en sterk afhankelijk van zijn vriend, bij wie hij eerder ook gewerkt had. Deze man zou hem gedwongen hebben bij de pizzeria te gaan werken en de brandstichting te plegen. De ondernemer was jaloers op het succes van Bella Venezia, verklaarde de 31-jarige destijds. Dat verhaal werd ook altijd geloofd door het Openbaar Ministerie. Groot probleem was dat dit lastig te bewijzen bleek.