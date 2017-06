Horendol van carillon Domtoren

32 keer per nacht speelt het carillon in de Dom zijn wijsje en worden Peter Oostveen en Onno Nugteren uit hun slaap gehaald. Het gebeier is illegaal, ontdekten zij.

Horendol worden ze ervan: elke nacht worden buurmannen Peter Oostveen en Onno Nugteren uit hun slaap gehaald door de klokken van de beiaard in de Domtoren. Die maakt illegaal veel lawaai, ontdekten zij. De gemeente Utrecht wil nu de regels aanpassen zodat het carillon ’s nachts tóch kan blijven spelen.

32 keer per nacht werken de carillonklokken van de Domtoren hun melodietje af en 32 keer per nacht draaien Peter Oostveen en buurman Onno Nugteren zich geërgerd om in hun bed aan de Korte Nieuwstraat. ,,Steeds weer die 80 decibellen. Elke nacht moet ik me afvragen: slaap ik met de ramen dicht en word ik gek van de bedomptheid in de kamer, slaap ik met mijn ramen open en word ik gek van het carillon of slaap ik met oordoppen in en word ik gek van die doppen”, vertelt een radeloze Oostveen.

Allebei willen ze het maar meteen duidelijk maken: ze houden van de Domtoren. ,,Ik ben fan, van de verlichting, van de carillonconcerten”, stelt Nugteren. ,,Maar midden in de nacht? Het is niet even luiden, maar elke keer een lang wijsje. Het onderwerp lijkt wel taboe. Van de Domtoren blijf je af want ‘het is altijd zo geweest’. Dat is tenenkrommend voor wie erbij moet slapen. Wie doe je hier een plezier mee?”

Al maanden proberen ze de gemeente te overtuigen de beiaard ’s nachts uit te zetten, of in ieder geval eens aan alle omwonenden te vragen wat ze willen. Ze zijn niet de eersten. De Raad van State gaf de slechte slapers in 1993 al eens gelijk, maar kort daarvoor was de wetgeving veranderd. Oostveen ontdekte dat het gebeier ook nu nog illegaal is, want volgens een eigen gemeentelijke verordening uit 2008 produceert de Dom veel te veel decibellen.

Maar het was niet de bedoeling dat de Domtoren ook onder die verordening valt, zegt de gemeente nu. Die fout wil het college herstellen door het artikel te schrappen dat de ‘onversterkte muziek’ van de Domtoren onwettelijk maakt. Want de carillonklokken klinken al sinds 1666 dag en nacht en wie daaraan iets wil veranderen, raakt aan het cultuurhistorisch en het ‘klinkend’ erfgoed van de stad. Elke nacht het mechanisme stilzetten zou bovendien niet goed zijn voor het functioneren van de speeltrommel die het carillon aandrijft.

Waarom zijn de beide heren überhaupt vlakbij de Domtoren gaan wonen? Die vraag krijgen ze vaker. ,,Toen ik hier tien jaar geleden kwam wonen, had ik er minder last van. Is sindsdien de frequentie opgeschroefd, of ben ik lichter gaan slapen? Ik weet het niet, maar verhuizen om iets dat illegaal is, geeft mij een onbevredigend gevoel”, vindt Oostveen. Nugteren is er na bijna 24 jaar beter aan gewend, maar ‘waarom zou je er eerst jarenlang aan moeten wennen? En hetzelfde verhaal geldt voor mensen die hier blijven slapen.’

De gemeenteraad besluit deze maand over het voorstel.

