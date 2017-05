Hotel Figi in Zeist gooit het roer om en gaat vernieuwen

Zwart-wit vormt de basis in de nieuwe stijl van Figi. ,,De Parijse ravagekrullen worden gemoderniseerd. Er komt hout op de vloer voor de gezelligheid. En één kleur per ruimte. Het restaurant wordt bijvoorbeeld groen. We starten bij de eventzalen. We hebben een heel vet tapijt laten ontwikkelen. Dat lijkt parketvloer, maar is tapijt. Het ziet er heel gezellig uit. Er komt veel meer zwart, wat het strak maakt. Het atrium wordt een theaterlobby. Er komen bankjes waarop je gezellig kunt zitten, drie grote aureoollampen en grote foto’s van mensen die hier vroeger hebben opgetreden. De familie Ruijs heeft alle foto’s van vroeger bewaard. Een aantal leuke hebben we ingescand. Die komen in blow-up op een van de muren in de zalen te hangen. Daarop zie je hoe het vroeger in de keuken was. En dat de medewerkers in witte smokings liepen te serveren.’’



Het huidige theatercafé verdwijnt. ,,We gaan het restaurant en theatercafé uitbreken. Dat wordt één groot grand café, waar iedereen zich goed moet voelen. Met een patisserie - we maken ook ons eigen ijs - een grote leestafel en een huiskamertje met bank. Verschillende landschappen in één grote ruimte. Met één bar. We stappen af van het witte linnen.’’ De entree van het grand café komt op de hoek, waar de gewone deur wordt vervangen door een draaideur. ,,Veel mensen willen niet langs de lobby lopen. Dan worden ze herkend. Straks kun je gewoon het grand café in lopen.’’