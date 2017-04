Hotel van de Toekomst: Titulaers paradepaardje dat er nooit kwam

Het moest de kroon op zijn werk worden: het Hotel van de Toekomst, langs de A27 in zijn toenmalige woonplaats Houten. Maar het ambitieuze project van de dit weekeinde overleden wetenschapper en televisiepersoonlijkheid Chriet Titulaer eindigde in een teleurstelling. Architect Geert van Veersen blikt terug.

Een robotgestuurde parkeergarage, een ronddraaiend panoramarestaurant op de bovenste verdieping, verwarming van water door zonnecollectoren, urine van hotelgasten gezuiverd tot drinkwater en hotelkamers voorzien van technologische snufjes als vingerafdrukherkenning en climate control. Het plan Hotel van de Toekomst in 1995 was zijn tijd ver vooruit, maar een ‘onvoorzien’ gat in de bouwkosten van ruim 20 miljoen gulden zorgde ervoor dat de vergrotende trap van Titulaers eerdere project Huis van de Toekomst (1989) bij toekomstmuziek bleef.

Architect Geert van Veersen was midden jaren 90 namens architectenbureau Wiegerinck betrokken bij het project Hotel van de Toekomst. De ontwerper van het hotel, Cock Verkade, overleed in die tijd, waarna Van Veersen het stokje overnam. ,,Mijn taak was om het bestaande ontwerp verder te ontwikkelen’’, blikt Van Veersen terug. Dat ontwerp werd steeds verder uitgebreid naarmate Titulaer met meer nieuwe en duurzame ideeën aan kwam zetten. Van daken van titaan tot elektronisch behang in de hotelkamers, niks was te gek.

Bouwkosten

De architect zag daardoor de alsmaar uitdijende bouwkosten al van ver aankomen, maar Titulaer was te ambitieus om dit in te zien, stelt Van Veersen. ,,Titulaer regelde zelf allerlei goedkope deals met bedrijven die duurzame materialen ter beschikking stelden. Maar deze voordelen waren niet van toepassing op het daadwerkelijk bouwen van het hotel.’’

Bij de aanbesteding aan aannemersbedrijf De Waal bleek pas echt hoe groot de schade was: 34 miljoen in plaats van de begrote 12 miljoen gulden om het futuristische hotel uit de grond te stampen. Titulaer kon dus niks anders doen dan in 1996, een week voordat de eerste palen de grond in geslagen zouden worden, het faillissement aanvragen. ,,Zijn eigenwijsheid is hem fataal geworden’’, zegt Van Veersen. ,,Achteraf gezien valt het ons ook te verwijten dat wij niet eerder uit het project zijn gestapt. Het fiasco heeft ons als architectenbureau namelijk ook imagoschade opgeleverd.’’

Jammer

Van Veersen zegt het wel ‘enorm jammer’ te vinden dat het Hotel van de Toekomst er nooit is gekomen. ,,De bouw loopt namelijk niet voorop wat innovatie betreft. Vernieuwing komt altijd van andere creatieve geesten. Titulaer was ook zo iemand met revolutionaire ideeën, maar in zijn geval zat zijn eigenwijsheid hem in de weg.’’