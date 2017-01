Hotelporno de deur wijzen

Huizenprijzen in regio Utrecht met 10,4 procent gestegen

14:11 De huizenprijzen zijn in regio Utrecht 10,4 procent duurder in het vierde kwartaal van 2016 dan in het zelfde kwartaal van 2015 van vorig jaar. Door deze sterk toegenomen prijzen zijn regio's Utrecht en Amsterdam verantwoordelijk voor een kwart van de prijsstijging in Nederland, aldus makelaarsorganisatie NVM.