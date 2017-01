Houders van U-pas reizen voortaan met korting in tram en bus

Vanmorgen werd daartoe de aftrap gegeven. U-pashouder Aicha Camille-Soumah kreeg de U-OV retourkaart uitgereikt uit handen van de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (werk en inkomen) en QBuzz-directeur Michel van den Munckhof. Daarmee kan ze per jaar 25 euro van haar pasbudget gebruiken voor tien retourtickets. ,,Ik ben er erg blij mee”, zei ze voldaan. ,,OV is altijd erg duur, maar ik heb het wel nodig. Voor het vrijwilligerswerk dat ik doe, bij steunpunt GGZ Utrecht, moet ik regelmatig van Overvecht naar Wittevrouwen.”

Volgens wethouder Everhardt is de nieuwe voorziening voor veel mensen met een laag inkomen een belangrijk steuntje in de rug. ,,Korting voor het ov was een duidelijke wens van de U-pashouders, zo kwam naar voren in onderzoeken. Reizen met de bus of tram is voor velen toch een drempel, omdat ze al veel moeite hebben om rond te komen.”