Houten gaat vol voor kampioenschap in beslissingsduel met Vriendenschaar

Maar eerst wacht zondag het beslissingsduel met Vriendenschaar. Polman vindt het vooral 'heel gaaf'. ,,Als voetballer is het geweldig om dit soort wedstrijden te spelen. We hebben het hele seizoen hard gewerkt om kampioen te worden. Vorige week dacht ik dat Vriendenschaar de titel zou pakken. Maar in de rust hoorden we dat zij met 1-0 achter stonden, waardoor wij virtueel kampioen waren. Uiteindelijk werd het 1-1. We hebben even flink gejuicht en riepen: 'nu gaan we ze pakken ook'. Zondag kunnen we die woorden waarmaken."



De ploeg moet het waarschijnlijk doen zonder coach Mustafa Talha, die in Marbella verblijft en nog twijfelt of hij voor de wedstrijd op en neer vliegt. Verliest Houten, dan moet het volgens de KNVB-reglementen deelnemen aan de nacompetitie om promotie. ,,Die wedstrijden willen we natuurlijk ontlopen", aldus Polman. ,,Het kampioenschap hoort bij dit seizoen, die prijs willen we graag binnenhalen. Voetballen om promotie, terwijl je dat toch niet gaat doen, voelt heel raar. Ook daarom kunnen we maar gewoon het beste winnen."