Houten heeft meevaller van 3 miljoen nog steeds niet in de knip

commentaar Tegenwind

11:40 De polder Rijnenburg tussen De Meern en Nieuwegein is bij uitstek geschikt voor het grootschalig opwekken van schone energie. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Maar de vraag of daarvoor windmolens of zonnepanelen moeten worden gebruikt, verdeelt de betrokkenen tot op het bot.