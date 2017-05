Houten is regionale koploper in opvang statushouders

Alleen Rhenen en Woerden lopen ook voor op de planning. De taakstelling is gebaseerd op de grootte van gemeenten. Rhenen heeft dit jaar (peildatum: 1 mei) al dertig plaatsen gerealiseerd, zeven meer dan was gevraagd. Houten heeft 79 plekken ingevuld, dat zijn er 57 meer dan was opgedragen. Houten sloot ook vorig jaar af met een overschot. De stad Utrecht moet dit jaar 472 statushouders opnemen. Daarvan moeten nog 279 plaatsen worden ingevuld.

Op orde

Houten heeft hiermee ook een belofte ingelost aan de zogenoemde Wetering-groep. Die bestaat uit alle - vooral Syrische - vluchtelingen die de eerste crisisopvang genoten in sporthal De Wetering. Er was in de weken dat zij in Houten verbleven, onmiddellijk sprake van zeer intensieve contacten tussen vrijwilligers en vluchtelingen. ‘Als deze mensen straks ergens moeten integreren’, zo redeneerde men in Houten, ‘waarom dan niet hier bij ons, waar de integratie feitelijk al is begonnen.’