Houten overweegt 'cameraknip' voor verkeersluwer Eiland van Schalkwijk

Deze poortjes zouden moeten komen op de Lekdijk ter hoogte van Fort Honswijk en op de Achterdijk ter hoogte van de Groeneweg. Feitelijk gaat het om een ‘knip’ in deze wegen, die het toenemende oost-westverkeer op het Eiland moet beteugelen. De smalle weggetjes kunnen de becijferde groei in de nabije toekomst niet meer aan.

Bestemmingsverkeer mag hier straks doorrijden, andere bestuurders niet. Die worden niet met fysieke maatregelen tegengehouden, zoals een zakpaal in de weg. Zij worden geweerd middels een verbodsbord. De camera registreert de kentekens van passerende auto’s. Wie geen ontheffing heeft en toch doorrijdt, kan rekenen op een bekeuring van 90 euro.

Volgens Houten is cameraregistratie in meer gemeenten in opmars, en overweegt de gemeente het systeem op deze twee plekken op het Eiland in de praktijk te gaan beproeven.

Veiligheid en leefbaarheid

De ‘cameraknip’ is één voorstel dat wordt gedaan in de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk, die vanochtend door de gemeente Houten openbaar is gemaakt. De visie somt een reeks mogelijke maatregelen op, die de komende tien jaar de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het groene buitengebied rond de Lekdorpen Schalkwijk en Tull en 't Waal ten goede kunnen komen.

De visie is opgesteld in samenspraak met ondernemers, bewoners, recreatieschap, provincie, rijkswaterstaat en de buurgemeenten Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. Concrete aanleiding voor de visie is de aankoop door de gemeente Houten van Fort Honswijk aan de Lekdijk. Dat fort wordt gezien als een 'kroonjuweel' in de monumentale Hollandse Waterlinie, en moet wat de gemeente betreft de komende jaren opbloeien tot een toeristische trekpleister.

Gevaarlijker

Omwonenden maakten zich daar zorgen over: zij vreesden dat het nog drukker en dus gevaarlijker zou worden op de Lekdijk bij het fort. Net als trouwens in de rest van het Eiland, waar op nog meer plaatsen toerisme en dagrecreatie volop de ruimte krijgen en dus zorgen voor drukker verkeer.