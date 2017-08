Houten takelt eerste prefabwoningen voor 'spoedzoekers' op hun plek

VideoVandaag is een begin gemaakt met het neerzetten van de eerste zes tijdelijke huurwoningen aan de Hoge Schaft in Houten. Deze prefabwoningen zijn bestemd voor urgent woningzoekende gezinnen.

Rond het middaguur bungelt de eerste van de 25 tijdelijke woningen een meter of tien hoog in de lucht, hangend aan een grote hijskraan, om daarna langzaam op zijn plek te zakken. Rustend op grote rubberen noppen, om trillingen op te vangen. Met de rug tegen de spoorlijn aan.



Deze prefabwoningen, in delen aangevoerd over de weg, zullen hier tien jaar blijven staan. Daarna zijn ze niet afgeschreven, maar worden ze ontmanteld om elders nog een keer opnieuw te worden opgebouwd. In twaalf ervan worden statushouders gehuisvest, die met hun gezin zijn herenigd. De overige dertien woningen vullen zich met andere, urgent woningzoekende gezinnen in Houten.

De eerst 'uitkijkwoning' voor urgent woningzoekende gezinnen in Houten wordt geplaatst.

Woningnood in Houten

Een beetje vreemd komt het wel over: groeigemeente Houten heeft de afgelopen jaren hele woonwijken tegelijk uit de grond gestampt, en nu ineens wordt toevlucht gezocht tot tijdelijke woningen. Dit alles om de ergste woningnood van dit moment te kunnen lenigen, namelijk die van gezinnen die afhankelijk zijn van goedkope huurwoningen.

Volgens Rob Kuiters van verhuurder en opdrachtgever Viveste kent Houten relatief veel koopwoningen en duurdere huurwoningen. Starters en ouderen vinden nauwelijks geschikte huisvesting, en voor gezinnen is het onderhand schier onmogelijk geworden een goedkope woning te huren. Een paar honderd aanmeldingen voor één sociale huurwoning (minder dan 635 euro huur per maand) is heel gebruikelijk.

Kuiters: ,,Viveste heeft al een paar kantoorpanden omgebouwd tot woningen, vooral voor kleine huishoudens. De prefabwoningen die nu geplaatst worden, zijn hard nodig om snel iets te kunnen doen aan de nijpende situatie op de woningmarkt voor urgent zoekende gezinnen.’’

Uitkijkwoningen in U-vorm

De woningen voor deze spoedzoekers worden grotendeels in de fabriek gemaakt, en dan in delen naar de plek van bestemming gereden om in elkaar te worden gezet. Het gaat hier om zogenoemde uitkijkwoningen, die in een U-vorm worden neergezet. De achterpui bestaat telkens uit veel glas. De woonkamer wordt gesitueerd op de eerste verdieping. Het idee is dat alle bewoners straks uitkijken op een nog aan te leggen binnentuin. De woningen hebben drie slaapkamers en voldoen aan alle moderne vereisten. Het zijn volgens Viveste dan ook beslist geen ‘nood- of containerwoningen’. ,,We willen hier een gewoon, gezellig buurtje maken, waar je met gemak tien jaar comfortabel kunt blijven wonen.’’

Liefst zou Viveste nog meer bouwprojecten starten, maar de gronden zijn schaars en duur. Het braakliggende terrein aan de Hoge Schaft is feitelijk bestemd als bedrijfsterrein. Viveste heeft het in bruikleen van de gemeente gekregen. Per woning gaat het om een investering van een ton, die in tien jaar tijd moet worden terugverdiend. In Houten loopt momenteel de discussie over waar te bouwen in de nabije toekomst (buiten de Rondweg?) en hoe hoog dat bijvoorbeeld mag (nu geen flats, straks de lucht in?).